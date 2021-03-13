Torcida do Fluminense faz mosaico e prepara Maracanã antes do Fla-Flu

O Maracanã está pronto para receber o primeiro Fla-Flu da temporada. Neste sábado, o Fluminense e o perfil do próprio estádio publicaram imagens do Setor Sul, onde a torcida tricolor preparou um mosaico e estendeu bandeiras. O time das Laranjeiras, vale ressaltar, será visitante neste domingo, às 18h, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, e, portanto, tem apenas este espaço para decorar.
O Fluminense terá um grande mosaico na parte inferior do setor com as cores verde, branco e grená, além das já tradicionais bandeiras das torcidas na parte superior. Desde que os estádios ficaram sem torcida, os tricolores tem decorado o Maracanã em partidas disputadas por lá.
O Flu é o lanterna da Taça Guanabara neste momento e precisa vencer para sonhar com uma vaga na fase final do Carioca. Foram duas derrotas em duas partidas, contra Resende e Portuguesa, e o clássico será uma chance de reabilitação.