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Torcida do Fluminense esgota ingressos do Setor Sul para jogo contra Chapecoense no Maracanã

Tricolor e Chape se enfrentam pela última rodada do Brasileiro; Torcedores esgotaram Setor Sul uma semana antes da partida ...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 16:03

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 16:03

Prestes a encerrar a temporada, o Fluminense contará com o apoio da torcida na última rodada do Brasileiro, contra a Chapecoense. Nesta quinta-feira, o Tricolor divulgou nas redes sociais que os ingressos para o Setor Sul estão esgotados. Contudo, o clube informa que as entradas Setor Leste ainda estão disponíveis no Portal do Sócio, no site oficial, e no Futebolcard. Até agora, mais de 20 mil tickets foram vendidos. Brigando por uma vaga na Libertadores, o Flu teve o apoio dos tricolores nas últimos jogos em casa, o que surtiu efeito. Nos cinco duelos anteriores ocorridos no Rio de Janeiro, o time acumulou vitórias. Na próxima quinta, o Fluminense recebe a Chapecoense no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela 38ª rodada do Brasileiro.
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro
Crédito: TorcidadoFluminenseesgotouSetorSuldoMaracanã(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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