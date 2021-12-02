Torcida do Fluminense esgota ingressos do Setor Sul para jogo contra Chapecoense no Maracanã

Prestes a encerrar a temporada, o Fluminense contará com o apoio da torcida na última rodada do Brasileiro, contra a Chapecoense. Nesta quinta-feira, o Tricolor divulgou nas redes sociais que os ingressos para o Setor Sul estão esgotados. Contudo, o clube informa que as entradas Setor Leste ainda estão disponíveis no Portal do Sócio, no site oficial, e no Futebolcard. Até agora, mais de 20 mil tickets foram vendidos. Brigando por uma vaga na Libertadores, o Flu teve o apoio dos tricolores nas últimos jogos em casa, o que surtiu efeito. Nos cinco duelos anteriores ocorridos no Rio de Janeiro, o time acumulou vitórias. Na próxima quinta, o Fluminense recebe a Chapecoense no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela 38ª rodada do Brasileiro.