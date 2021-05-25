Torcida do Flamengo prepara mosaico e bandeiras para duelo com o Vélez pela Libertadores; confira

O Maracanã estará novamente colorido de vermelho e preto na noite desta quinta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Vélez pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O perfil do estádio nas redes sociais divulgou nesta terça-feira o mosaico e bandeiras que estarão presente nas arquibancadas no duelo que vale a liderança do Grupo G.