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futebol

Torcida do Flamengo prepara mosaico e bandeiras para duelo com o Vélez pela Libertadores; confira

Equipe precisa apenas de um empate na quinta-feira para garantir a liderança do Grupo G
...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 16:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 16:55
Crédito: Divulgação
O Maracanã estará novamente colorido de vermelho e preto na noite desta quinta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Vélez pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O perfil do estádio nas redes sociais divulgou nesta terça-feira o mosaico e bandeiras que estarão presente nas arquibancadas no duelo que vale a liderança do Grupo G.
O Flamengo lidera o Grupo G da Libertadores, com 11 pontos em cinco jogos, enquanto o Vélez ocupa a segunda posição, com nove pontos. A equipe rubro-negra precisa apenas de um empate nesta quarta-feira para garantir a liderança da chave.

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