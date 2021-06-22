Torcida do Flamengo prepara homenagem para Gerson em sua despedida: 'Não tenho palavras para agradecer'

Gerson faz sua partida de despedida do Flamengo nesta quarta-feira, contra o Fortaleza pelo Brasileirão, e a torcida rubro-negra já preparou uma homenagem ao meia bicampeão brasileiro e da Libertadores pelo clube.
Uma bandeira com o rosto do Coringa fazendo o "Vapo", sua tradicional comemoração, estará exposta nas arquibancadas do Maracanã, e, nas redes sociais, Gerson compartilhou a publicação de uma das torcidas do Flamengo.
- Não tenho palavras para agradecer tudo que fizeram e fazem por mim. Muito obrigado Homem com gesto de reprovação - publicou Gerson, ídolo da Nação.