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Torcida do Flamengo prepara homenagem para Gerson em sua despedida: 'Não tenho palavras para agradecer'

Torcida do Flamengo prepara homenagem para Gerson, que se despede do Flamengo nesta quarta-feira, no Maracanã, em partida contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 13:34

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 13:34

Crédito: Reprodução
Gerson faz sua partida de despedida do Flamengo nesta quarta-feira, contra o Fortaleza pelo Brasileirão, e a torcida rubro-negra já preparou uma homenagem ao meia bicampeão brasileiro e da Libertadores pelo clube.
Uma bandeira com o rosto do Coringa fazendo o "Vapo", sua tradicional comemoração, estará exposta nas arquibancadas do Maracanã, e, nas redes sociais, Gerson compartilhou a publicação de uma das torcidas do Flamengo.
- Não tenho palavras para agradecer tudo que fizeram e fazem por mim. Muito obrigado Homem com gesto de reprovação - publicou Gerson, ídolo da Nação.

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