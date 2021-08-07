Torcida do Flamengo prepara faixas em homenagem a campeões olímpicos: 'Ouro patamar!'

Atletas do Flamengo e campeões olímpicos em Tóquio, Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz receberão homenagens da torcida rubro-negra neste domingo. Faixas foram produzidas para enaltecer os feitos dos medalhistas de ouro e serão expostas na arquibancada do Maracanã durante o duelo do clube carioca contra o Internacional, pelo Brasileiro.
Entre os sete representantes do Flamengo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, apenas Rebeca e Isaquias subiram ao pódio. A ginasta ganhou medalha de ouro nos saltos da ginástica artística e prata no individual geral. O canoísta, por sua vez, ficou com o ouro na prova C1 1000m da canoagem velocidade.