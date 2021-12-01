Torcida do Flamengo faz campanha pela volta de Jorge Jesus, e agente se reunirá com Marcos Braz, diz jornal

Ao fim da vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, no Maracanã, os mais de 48 mil rubro-negros que foram ao estádio entoaram o canto conhecido desde 2019: 'Olê, olê, olê... Mister! Mister!'. Após o desligamento de Renato Gaúcho a torcida do Flamengo reforça a campanha pelo retorno de Jorge Jesus, atual treinador do Benfica. De acordo com o jornal português 'Record', Bruno Macedo, agente do técnico, se reunirá com Marcos Braz, VP de futebol do clube, no Rio de Janeiro.Segundo a publicação, o encontro ainda será em tom informal. O Flamengo - sem técnico desde segunda-feira - tem eleições presidenciais a serem realizadas no sábado. Já Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até julho de 2022. O time oscila na temporada, mas está brigando pela classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões e, segundo o Record, uma avaliação será feita na virada do ano, após a fase de grupos da Champions e clássicos pela liga portuguesa.O carinho da torcida com Jorge Jesus repercutiu até mesmo entre os jogadores. Everton Ribeiro, capitão da equipe, falou sobre os gritos após a vitória sobre o Ceará, no Maracanã: "É fruto do trabalho dele (Mister)", afirmou o camisa 7.