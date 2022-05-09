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Torcida do Flamengo esgota ingressos disponíveis para jogo contra o Ceará

Rubro-Negro enfrenta o Vozão, neste sábado, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 15:38

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2022 às 15:38
A torcida do Flamengo comprou todos os ingressos disponíveis para o jogo de sábado, pela sexta rodada do Brasileirão, contra o Ceará. A carga para o clube visitante não foi informada pelo Vozão, que ainda publicou, em nota, nota que o "torcedor visitante identificado em setores destinados para a torcida do Ceará será retirado do estádio".E MAIS: Confira a classificação e as próximas rodadas da Série A!Vindo de uma derrota para o Botafogo, o Flamengo ainda enfrenta o Altos-PI, nesta quarta pela Copa do Brasil, antes de viajar à Fortaleza. Com cinco pontos na tabela, o Rubro-Negro está acima do Ceará, que soma três pontos em quatro jogos e está na zona de rebaixamento.
Crédito: FlamengoeCearáseenfrentamnestesábado,peloBrasileirão(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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