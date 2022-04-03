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Torcida do Cruzeiro pede a permanência de Ronaldo á frente da SAF do clube mineiro

O movimento começou após a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG e ganhou força nas redes sociais...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 19:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 19:42
A torcida do Cruzeiro saiu de cabeça em pé após a derrota do time para o Atlético-MG por 3 a 1 na final do Campeonato Mineiro. Além de reconhecer o esforço do time azul, os cruzeirenses fizeram coro para a permanência e Ronaldo à frente do futebol celeste. O apoio foi para as redes sociais com a tag #ficaronaldo. Ronaldo estará na reunião desta segunda-feira, 4 de abril, quando o Conselho Deliberativo vai votar a aprovação ou não da venda das ações da SAF à empresa do ex-jogador. O torcedor estrelado está com o Fenômeno, mesmo com a resistência de alguns conselheiros, que veem o acordo como nocivo para o clube. Queremos retribuir todo esse carinho que a torcida tem dado para a gente. O espetáculo que a torcida fez hoje no estádio... tenho certeza que, mesmo com a derrota, foi uma atuação que deixa uma boa sensação para a gente-disse depois do duelo Mineirão. Nesta segunda-feira,4 de abril, Ronaldo e o Cruzeiro precisam de aprovação dos conselheiros para alterar termos do contrato de compra da SAF, entre eles iniciar um processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial e a transferências das propriedades das Tocas I e II para a SAF. A assembleia terá voto aberto e será transmitida ao vivo pelo Youtube do Cruzeiro.
Crédito: Ronaldotem apoiodatorcidacelesteparaseguiráfrentedoclube,sendodonodaSAFcruzeirense-(GUSTAVOALEIXO/CRUZEIRO

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