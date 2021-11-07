Torcida do Cruzeiro estará em peso jogo decisivo contra o Brusque

Crédito: A Raposa conta com a presença maciça da sua torcida para o duelo decisivo contra Brusque-(Divulgação/Cruzeiro

O Cruzeiro terá grande público para o duelo contra o Brusque, na próxima terça-feira, 9 de novembro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 35ª rodada da Série B. A Raposa informou que houve esgotamento de ingressos e que poderá receber até 35 mil torcedores. O clube justificou que a capacidade não poderá ser ampliada por razões de segurança. A até a última sexta-feira, 5, o clube celeste tinha vendido 22.500 ingressos, mas abriu novo setor, o setor Vermelho Superior para atender a demanda. Agora, só há ingressos neste setor e no Roxo inferior. É estranho o Cruzeiro alegar questões de segurança, pois o rival Atlético-MG colocou mais de 60 pessoas no duelo contra o América-MG, pelo Brasileirão. Segundo a Raposa, não haverá tempo hábil para que haja um revezamento de funcionários de segurança entre clássico Galo x Coelho e o seu, na terça-feira. O Mineirão emitiu uma nota oficial sobre a limitação de público e disse que, em função da pandemia, as empresas que prestam serviços foram desmobilizadas. Veja a nota abaixo. O Mineirão informa que, em conversas com o Cruzeiro, decidimos, em conjunto, realizar o jogo desta terça-feira, 9, para a capacidade de 35 mil pessoas.

Em função da pandemia, as empresas que trabalham com eventos foram desestruturadas após meses sem trabalhar e milhares de profissionais ficaram sem emprego, até trocando de profissão. Alguns fornecedores de eventos abriram falência durante o período. A restrição operacional é necessária para que o Mineirão preste um serviço, que garanta a segurança e experiência positiva das pessoas. Disso não abrimos mão.

Para resolver o problema a empresa de segurança está com recrutamento de vigilantes aberto. Hoje, há uma carência de aproximadamente 600 vigilantes com a reciclagem em dia. Dentro das exigências legais para rodar operações maiores e sequenciais como é o caso desta semana.

O Mineirão cumpre seus compromissos contratuais, como no caso dos jogos do Atlético que foram contratados em pacote de jogos até o fim do ano, garantindo previsibilidade no planejamento.

O Cruzeiro, ao entrar em contato conosco, sabia das possíveis limitações de agenda e de efetivo. As negociações com o clube celeste sempre foram feitas de maneira conjunta e construtiva, para as tomadas de decisões.