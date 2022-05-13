Torcida do Cruzeiro comemora classificação e canta alto em show do Metallica

A noite da última quinta-feira (12) foi de alegria para os torcedores cruzeirenses. Até os que não puderam assistir a classificação do time celeste diante do Remo pela Copa do Brasil por conta do show do Metallica no Mineirão, deram um jeito de comemorar.

Minutos antes da lendária banda norte-americana de heavy metal entrar no palco, o atacante Edu abriu o placar para o Cruzeiro contra o Remo. Nesse momento, a torcida do clube mineiro entoou gritos do nome do clube no estádio com mais de 60 mil pessoas. Devido à uma sequência de shows, como o do Metallica, o Cruzeiro precisou realizar seus jogos como mandante no Independência. Apesar da mudança de estádio, o time celeste vem desempenhando bem, com duas vitórias nos últimos dois jogos na Arena.

Esse foi o último show da banda Metallica em sua turnê na América do Sul. Antes, o grupo havia passado por São Paulo, Porto Alegre e Curitiba no Brasil. Em Belo Horizonte, o vocalista James Hetfield saudou o público mineiro, dizendo estar contente de tocar na "terra do Sepultura", banda de heavy metal muito influente na história do gênero que teve origem na capital de Minas Gerais.