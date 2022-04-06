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Torcida do Corinthians protesta após derrota na estreia da Liberta: 'Vamos jogar bola'

Fiel Torcida que esteve presente na Bolívia ficou insatisfeita com o revés por 2 a 0 para o Always Ready, em La Paz...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 01:14

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 01:14

Insatisfeitos pela derrota por 2 a 0 para o Always Ready, nesta terça-feira (5), na estreia do Corinthians pela Copa Libertadores da América, os torcedores do Timão que estiveram na Bolívia se revoltaram na saída do estádio Hernando Siles. De acordo com o repórter André Galvão, do SBT, que estava no local da partida, a Fiel Torcida presente na capital boliviana começou a entoar gritos de 'vamos jogar bola' na saída do estádio Hernando Siles. O grupo só encerrou as manifestações ao serem repreendidos pelo policiamento local.
> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos da Taça Libertadores> GALERIA - Elencos mais valiosos da fase de grupos da Libertadores 2022> GUIA - Tudo o que você precisa saber sobre o Timão na Libertadores
Com o revés para o Always Ready, o Corinthians chegou ao seu terceiro jogo sem vitórias e registrou quebras de tabus importantes a favor da equipe alvinegra, como de nunca ter perdido para um time boliviano na história e não ser derrotado em uma estreia de fase de grupos da Libertadores desde 2000.
O Corinthians vota a campo já neste domingo (10), às 16h, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.
Crédito: JôfezoseuprimeirojogocomotitularcomVítorPereira,naderrotaparaoAlways(Foto:Staffimages/CONMEBOL

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