Torcida do Corinthians bate 50 mil contas abertas em banco e clube recebe R$ 1 milhão

Nesta sexta-feira, em suas redes sociais, o Corinthians celebrou uma meta alcançada por meio de seus torcedores. Isso porque os corintianos bateram a marca de 50 mil contas abertas no Banco Bmg (patrocinador máster do Alvinegro) em 2020, o que rendeu ao clube uma premiação de R$ 1 milhão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Essa recompensa estava prevista em contrato entre as partes, mas inicialmente a meta era de 100 mil contas, item que foi alterado em agosto para impulsionar também a campanha de mudança de cor do logo na camisa. De laranja ele passou a ser preto e branco, conforme desejo dos torcedores. Sendo assim, a cada conta aberta, o Timão recebeu R$ 20 do banco. Em meados de julho, menos de 20 mil contas haviam sido abertas nos sete primeiros meses do ano. Quatro meses depois, mais de 30 mil contas foram abertas, o que foi motivo de comemoração para o Corinthians, que passa por problemas financeiros e já tem um déficit acumulado de R$ 6,2 milhões até setembro de 2020, segundo balancete divulgado neste semana.