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Torcida do Corinthians bate 50 mil contas abertas em banco e clube recebe R$ 1 milhão

Premiação faz parte de acordo com o Banco Bmg (patrocinador máster do clube) que previa a recompensa caso um determinado número de contas fosse aberto pelos corintianos...

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 18:54

LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 18:54
Crédito: Divulgação/Nike/BMG
Nesta sexta-feira, em suas redes sociais, o Corinthians celebrou uma meta alcançada por meio de seus torcedores. Isso porque os corintianos bateram a marca de 50 mil contas abertas no Banco Bmg (patrocinador máster do Alvinegro) em 2020, o que rendeu ao clube uma premiação de R$ 1 milhão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
Essa recompensa estava prevista em contrato entre as partes, mas inicialmente a meta era de 100 mil contas, item que foi alterado em agosto para impulsionar também a campanha de mudança de cor do logo na camisa. De laranja ele passou a ser preto e branco, conforme desejo dos torcedores. Sendo assim, a cada conta aberta, o Timão recebeu R$ 20 do banco. Em meados de julho, menos de 20 mil contas haviam sido abertas nos sete primeiros meses do ano. Quatro meses depois, mais de 30 mil contas foram abertas, o que foi motivo de comemoração para o Corinthians, que passa por problemas financeiros e já tem um déficit acumulado de R$ 6,2 milhões até setembro de 2020, segundo balancete divulgado neste semana.
Segundo o balanço de 2019 do Corinthians, o acordo com o Banco BMG para a exposição da marca nos uniformes e materiais esportivos do futebol profissional vai até 31 de dezembro de 2023. Assinado em 1º de janeiro de 2019, ele terá, ao todo, cinco anos de duração, recebendo anualmente o valor fixo de R$ 12 milhões, que pode variar dependendo de metas.

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