Torcida do Botafogo pede que diretoria 'corte laço' com Montenegro e protesta contra jogadores

"Começaremos o ano com cobrança. Alguns podem achar que é cedo demais pra cobrar, mas pra gente não é. A Torcida Jovem acompanha esse clube desde 1969, são 51 anos de apoio à instituição. Estávamos lá desde os títulos até os rebaixamentos, sempre dando a vida por esse ideal. Nós queremos ver TRABALHO por parte dos jogadores e dirigentes, enquanto não demonstrarem que de fato estão engajados em colocar esse clube no lugar onde nunca deveria ter saído, não ficaremos satisfeitos. Ao presidente Durcesio e companhia, enquanto o laço com o maior câncer que já passou pela história do Botafogo, o senhor Carlos Augusto Montenegro não for cortado, não sairemos desse fundo do poço que o clube chegou. Aqui ninguém tem rabo preso com diretoria, somos independentes e fazemos a nossa caminhada sem ajuda de ninguém. Queremos respeito com a camisa do clube mais tradicional desse país, é inadmissível que jogadores que desrespeitaram essa camisa ainda entrem em campo. Marcelo Benevenuto, Kevin, Luiz Otávio (contrato renovado e aumento de salário? Isso é um tapa na cara do torcedor). Vocês vão mesmo insistir nos mesmos erros de 2020? Ninguém aguenta mais a falta de profissionalismo! Queremos o sócio torcedor com direito a voto! Queremos responsabilidade fiscal com as finanças do clube! Estaremos aqui, como sempre, apoiando até o final, mas queremos respeito com a torcida botafoguense!"