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Torcida do Botafogo ocupa mais de um terço do público em empate com o Atlético em Goiânia

Botafoguenses são 40% dos torcedores presentes na Serrinha em empate por 1 a 1 pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 16:09

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 16:09

A torcida do Botafogo se fez presente no empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO na Serrinha. Após aparecer em bom público em Brasília, em duelo diante do Ceilândia pela Copa do Brasil, os botafoguenses ocuparam mais de 40% dos assentos na partida em Goiânia neste domingo, pela 3ª rodada do Brasileirão.+ De meia a volante, Chay corresponde e reafirma importância para o elenco do Botafogo
De acordo com a súmula divulgada pela CBF, 1.799 torcedores do Botafogo estiveram presentes no estádio. O público total foi de 4.427. Isso representa 40,6% do total de pessoas sendo botafoguenses nas arquibancadas.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
O espaço destinado aos alvinegros foi completamente ocupado. Foi possível ouvir, inclusive, a torcida do Glorioso cantando alto em alguns momentos da partida - superando até mesmo o apoio dos torcedores locais.
O apoio dos botafoguenses foi alvo de elogios de Vítor Severino, um dos auxiliares de Luís Castro. O Alvinegro volta aos gramados às 11h do próximo domingo para enfrentar o Juventude no Estádio Nilton Santos - a torcida, inclusive, já comprou 20 mil ingressos para o duelo.
Crédito: TimedoBotafogonaSerrinha(Foto:VítorSilva/Botafogo

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