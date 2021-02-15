Torcida do Botafogo fica dividida, mas maioria aprova possível chegada de Fernando Diniz

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

A notícia que marcou a segunda-feira do Botafogo foi a de que o clube de General Severiano fez contato e sondou a situação de Fernando Diniz, sem clube desde que deixou o São Paulo no começo do mês, para assumir como treinador na próxima temporada.

Nas redes sociais, o nome gerou divisões entre a torcida e não foi unânime para nem um lado positivo ou negativo. Durante a noite desta segunda-feira, o LANCE! fez uma enquete em uma rede social perguntando se o botafoguense gostaria de ter Fernando Diniz à frente do comando da equipe em 2021. Apesar de votos para os dois lados, a resposta positiva venceu.