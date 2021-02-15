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Torcida do Botafogo fica dividida, mas maioria aprova possível chegada de Fernando Diniz

Sondado pela diretoria, comandante ex-São Paulo é dos nomes cotados para assumir ao clube na próxima temporada; nas redes sociais, torcedores divergem opiniões...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 20:58

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 20:58

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A notícia que marcou a segunda-feira do Botafogo foi a de que o clube de General Severiano fez contato e sondou a situação de Fernando Diniz, sem clube desde que deixou o São Paulo no começo do mês, para assumir como treinador na próxima temporada.
Nas redes sociais, o nome gerou divisões entre a torcida e não foi unânime para nem um lado positivo ou negativo. Durante a noite desta segunda-feira, o LANCE! fez uma enquete em uma rede social perguntando se o botafoguense gostaria de ter Fernando Diniz à frente do comando da equipe em 2021. Apesar de votos para os dois lados, a resposta positiva venceu.
Em pouco menos de 1000 votos computados, a possível contratação de Fernando Diniz foi aprovada por 58,3% dos usuários - consequentemente, 41,7% não gostaram do nome. O nome de Fernando Diniz é um dos cotados pela diretoria do Botafogo, que quer fechar o nome do comandante para a próxima temporada até o fim desta semana. O projeto do novo departamento de futebol foi apresentado ao treinador.

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