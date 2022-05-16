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futebol

Torcida do Botafogo exibe grande mosaico em vitória neste domingo

Torcedores alvinegros fizeram bonita festa no triunfo sobre o Fortaleza por 3 a 1...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 21:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 21:48
Empolgada com momento que o clube vive, a torcida do Botafogo tem comparecido em peso no estádio Nilton Santos nesta temporada. Neste domingo, na vitória contra o Fortaleza por 3 a 1, mais de 23 mil torcedores estiveram presentes e fizeram bonita festa, com direito a um grande mosaico.+ John Textor pega a bandeira do Botafogo e se emociona após a vitória sobre o Fortaleza no Nilton Santos
Na entrada das equipes em campo, os torcedores exibiram mosaico no formato da bandeira do clube, nas cores preto e branco, com a estrela solitária. A festa da torcida impulsionou os jogadores e ajudaram na vitória, construída com gols de Erison, Patrick de Paula e Daniel Borges.
+ ATUAÇÕES: Trio se destaca na vitória do Botafogo sobre o Fortaleza
O Botafogo vive grande fase na temporada e já não sabe o que é perder há sete partidas. O último tropeço do Alvinegro foi há mais de um mês, na estreia pelo Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians. A equipe comandada por Luis Castro ocupa a quarta posição do torneio, com 11 pontos.
Crédito: MosaicodatorcidadoBotafogonestedomingo(VítorSilva/Botafogo

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