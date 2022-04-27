Torcida do Botafogo esgota ingressos para partida contra o Juventude, pelo Brasileirão

Vai pegar fogo! A torcida do Botafogo esgotou os ingressos para a partida contra o Juventude, que será disputada às 11h do próximo domingo no Estádio Nilton Santos em duelo válido pela 4ª rodada do Brasileirão. O clube informou que todas entradas foram adquiridas na tarde desta quarta-feira.+ A vez do 'Patrón'? Sem Kanu, Cuesta deve ter chance como titular do Botafogo

É a segunda vez seguida que os botafoguenses compram todos os ingressos disponíveis para uma partida em casa. Isso também aconteceu contra o Corinthians, na estreia do Glorioso no Campeonato Brasileiro.

A torcida do Botafogo ocupará os setores Norte, Oeste e Leste do Nilton Santos - o Juventude, visitante, ficará com a Sul. A tendência é que as arquibancadas recebam o time com mais uma festa.

A equipe comandada por Luís Castro tem 4 pontos conquistados após três partidas disputadas no Brasileirão, com uma vitória, um empate e uma derrota até então.