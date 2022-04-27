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Torcida do Botafogo esgota ingressos para partida contra o Juventude, pelo Brasileirão

Assim como foi no duelo contra o Corinthians, na 1ª rodada, botafoguenses compram todas as entradas disponíveis para jogo deste domingo, no Estádio Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 17:19

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 17:19

Vai pegar fogo! A torcida do Botafogo esgotou os ingressos para a partida contra o Juventude, que será disputada às 11h do próximo domingo no Estádio Nilton Santos em duelo válido pela 4ª rodada do Brasileirão. O clube informou que todas entradas foram adquiridas na tarde desta quarta-feira.+ A vez do 'Patrón'? Sem Kanu, Cuesta deve ter chance como titular do Botafogo
É a segunda vez seguida que os botafoguenses compram todos os ingressos disponíveis para uma partida em casa. Isso também aconteceu contra o Corinthians, na estreia do Glorioso no Campeonato Brasileiro.
A torcida do Botafogo ocupará os setores Norte, Oeste e Leste do Nilton Santos - o Juventude, visitante, ficará com a Sul. A tendência é que as arquibancadas recebam o time com mais uma festa.
A equipe comandada por Luís Castro tem 4 pontos conquistados após três partidas disputadas no Brasileirão, com uma vitória, um empate e uma derrota até então.
Crédito: TorcidadoBotafogonoEstádioNiltonSantos(Foto:VítorSilva/Botafogo

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