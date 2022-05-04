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futebol

Torcida do Botafogo esgota ingressos para clássico contra o Flamengo em Brasília

Alvinegros esgotam entradas disponíveis em menos de dois dias...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 15:40
A torcida do Botafogo esgotou toda sua carga de ingressos para a partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão, no próximo domingo, no Mané Garrincha, em, Brasília. As disponibilizadas à torcida alvinegra se esgotaram em menos de dois dias. Desde as 14h não há mais bilhetes disponíveis.Como o mando de jogo é do Flamengo, a torcida do Botafogo teve direito a 10% da carga total e ocupará uma parte do anel superior do estádio. O acesso será pelos portões 6 e 7. Os ingressos custaram R$120 (inteira) e R$60 (meia).
+Veja a tabela do Brasileirão
O clássico será realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Maracanã está indisponível pela troca do gramado de inverno. A bola rola às 11h, no domingo.
Crédito: TorcedoresdoBotafogoesgotamingressosparaoclássicoemBrasília(Foto:VítorSilva/Botafogo

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