Torcida do Botafogo esgota ingressos para clássico contra o Flamengo em Brasília

A torcida do Botafogo esgotou toda sua carga de ingressos para a partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão, no próximo domingo, no Mané Garrincha, em, Brasília. As disponibilizadas à torcida alvinegra se esgotaram em menos de dois dias. Desde as 14h não há mais bilhetes disponíveis.Como o mando de jogo é do Flamengo, a torcida do Botafogo teve direito a 10% da carga total e ocupará uma parte do anel superior do estádio. O acesso será pelos portões 6 e 7. Os ingressos custaram R$120 (inteira) e R$60 (meia).