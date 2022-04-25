Torcida do Botafogo compra 20 mil ingressos para jogo contra o Juventude, pelo Brasileirão

A expectativa é por mais um grande público por parte do Botafogo. A torcida do Glorioso comprou 20 mil ingressos para a partida contra o Juventude, às 11h do próximo domingo, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.+ De meia a volante, Chay corresponde e reafirma importância para o elenco do Botafogo

Esta segunda-feira marca o primeiro dia de vendas gerais - antes, apenas sócios-torcedores podiam garantir os ingressos. O Alvinegro tinha vendido pouco mais de 10 entradas apenas com usuários do "Camisa 7".

As vendas ficarão abertas até domingo. A expectativa da diretoria é por um público perto de 40 mil pessoas. O bom momento vivido pelo Botafogo dentro e fora de campo credencia os executivos do Glorioso a colocarem essa meta alta.

Com 4 pontos em três jogos, o Botafogo ocupa a 11ª colocação do Brasileirão. A equipe de Luís Castro tem uma vitória, um empate e uma derrota.