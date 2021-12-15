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Torcida do Botafogo aprova possível chegada de Dedé para 2022

Em enquete realizada nas redes sociais do LANCE!, grande maioria da torcida é favorável à contratação do zagueiro, que realizou exames médicos para assinar com o Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 20:25

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 20:25

Apesar de se tratar de uma aposta de risco, a torcida do Botafogo parece ter abraçado a possibilidade de Dedé atuar pelo Alvinegro na próxima temporada. Em enquete realizada nas redes sociais do LANCE!, os botafoguenses aprovaram a possível contratação do zagueiro, que realizou exames médicos na última terça-feira visando o acordo.+ Produtividade e teste no Carioca: o plano do Botafogo na busca por Dedé
A votação ficou aberta na conta do LANCE! Botafogo no Twitter. Com 2.266 votos, 80,8% dos internautas aprovaram a contratação - ou seja, 1.831 pessoas votaram 'sim'. Os votos 'não' ficaram à par de 435 usuários, totalizando 19,2% da enquete.
+ Botafogo quer Dedé e Matheus Vargas: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022
Dedé realizou a primeira bateria de exames médicos no Estádio Nilton Santos. Se aprovado, continuará com os procedimentos de saúde. Se os novos passos também forem positivos, a tendência é que o zagueiro se torne reforço do Alvinegro para a temporada 2022.
O contrato seria por produtividade e, inicialmente, até o Campeonato Carioca. O Botafogo teria uma cláusula para estendê-lo até o Brasileirão, caso Dedé agradasse durante o Estadual.
Crédito: Dedé,alvodoBotafogo,emaçãopeloCruzeiro(Foto:VinniciusSilva/Cruzeiro

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