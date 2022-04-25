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Torcida do Boca esgota ingressos de visitantes para duelo contra o Corinthians

Timão disponibilizou mil ingressos a mais do que o costume para os visitantes para o confronto nesta terça-feira (26), pela Libertadores...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 11:05

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 11:05
Culturalmente apaixonada, a torcida do Boca Juniors, da Argentina, estará em peso na Neo Química Arena nesta terça-feira (26), quando o clube Xeneize encara o Corinthians, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians> GUIA - Tudo sobre o Timão na Conmebol Libertadores> TABELA - Confira e simule todos os jogos da Conmebol LibertadoresA expectativa é que 2,5 mil torcedores da equipe argentina lotem o local destinado à torcida visitante no estádio corintiano.
A quantidade de ingressos disponibilizados pelo Timão ao Boca foi maior do que os 1,5 mil que geralmente são repassados à equipe adversária. A ideia é que no confronto no La Bombonera, no dia 17 de maio, os argentinos também aumentem a carga de ingressos para os torcedores do Corinthians.
O clube alvinegro ainda não divulgou informações sobre as entradas para o jogo em Buenos Aires, mas deseja ter toda a bandeja superior do estádio do Noca, que fica atrás de um dos gols. O espaço tem entre 3 e 3,5 mil lugares.
Corinthians e Boca Juniors se enfrentarão pela primeira vez na Neo Química Arena. A última ocasião que as equipes se encontraram no Brasil foi pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores de 2013, quando a arena corintiana ainda estava em construção. O duelo foi realizado no estádio do Pacaembu.
Naquela circunstância, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com arbitragem polêmica do paraguaio Carlos Amarilla, e os argentinos, como haviam vencido a ida por 1 a 0, no La Bombonera, se classificaram à fase seguinte.
Crédito: TorcedoresXeneizesestarãoempesonaNeoQuímicaArenacontraoTimão(Foto:Divulgação/Conmebol

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