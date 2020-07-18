Torcida do Benfica prepara faixa para receber Jorge Jesus em aeroporto

Crédito: CMTV

Os torcedores do Benfica preparam uma faixa para homenagear o retorno de Jorge Jesus no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A "CMTV" divulgou que os fãs desejam dar as boas-vindas ao comandante que volta para a equipe em que saiu em 2015

A faixa também lembra que os seis milhões de torcedores Encarnados estão felizes com a contratação do Mister. O técnico ganhou três títulos de Campeonato Português e deixou saudades ao sair.