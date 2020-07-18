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Torcida do Benfica prepara faixa para receber Jorge Jesus em aeroporto

Técnico português chega neste final de semana para assinar contrato por três temporadas com o Benfica. Fãs planejam receber o Mister no aeroporto de Lisboa para festejar...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 15:45

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 15:45

Crédito: CMTV
Os torcedores do Benfica preparam uma faixa para homenagear o retorno de Jorge Jesus no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A "CMTV" divulgou que os fãs desejam dar as boas-vindas ao comandante que volta para a equipe em que saiu em 2015
A faixa também lembra que os seis milhões de torcedores Encarnados estão felizes com a contratação do Mister. O técnico ganhou três títulos de Campeonato Português e deixou saudades ao sair.
As informações da imprensa portuguesa afirmam que a comissão técnica de Jesus irá ganhar oito milhões de euros (R$ 38 milhões), enquanto o comandante receberá quatro milhões de euros (R$ 24 milhões) por temporada. O treinador irá assinar um vínculo por três anos com as Águias.

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