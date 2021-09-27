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Torcida do Barcelona compra 7 mil ingressos para semifinal da Libertadores contra o Flamengo

Duelo entre Barcelona (EQU) e Flamengo, valendo uma vaga na decisão da Libertadores, marcará o retorno da torcida ao Estádio Monumental, em Guayaquil...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 14:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 14:04
Crédito: Flamengo/Twitter
A semifinal entre Barcelona (EQU) e Flamengo marcará o retorno da torcida equatoriana ao Estádio Monumental. Para o jogo de quarta, que vale vaga na decisão da Libertadores, mais de 7 mil ingressos foram vendidos até a tarde deste segunda. A partida, às 21h30, terá transmissão em tempo real do LANCE!.Com a vantagem obtida n ida - vitória por 2 a 0 no Maracanã -, a delegação do Flamengo embarcou com força máxima para Guayaquil nesta segunda-feira. O Rubro-Negro faz um treino na terça, no George Capwell, estádio do Emelec, e encerra a preparação para o confronto decisivo por um lugar na final da Copa.O jogo contra o Flamengo marcará o retorno da torcida ao Monumental, que estará com 30% da capacidade liberada. São cerca de 17 mil ingressos à disposição de sócios e proprietários do Barcelona, que seguem à venda.

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