Torcida do Barcelona compra 7 mil ingressos para semifinal da Libertadores contra o Flamengo

A semifinal entre Barcelona (EQU) e Flamengo marcará o retorno da torcida equatoriana ao Estádio Monumental. Para o jogo de quarta, que vale vaga na decisão da Libertadores, mais de 7 mil ingressos foram vendidos até a tarde deste segunda. A partida, às 21h30, terá transmissão em tempo real do LANCE!.Com a vantagem obtida n ida - vitória por 2 a 0 no Maracanã -, a delegação do Flamengo embarcou com força máxima para Guayaquil nesta segunda-feira. O Rubro-Negro faz um treino na terça, no George Capwell, estádio do Emelec, e encerra a preparação para o confronto decisivo por um lugar na final da Copa.O jogo contra o Flamengo marcará o retorno da torcida ao Monumental, que estará com 30% da capacidade liberada. São cerca de 17 mil ingressos à disposição de sócios e proprietários do Barcelona, que seguem à venda.