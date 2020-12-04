Torcida do Bahia invade a rede social do Defensa y Justicia e esquenta o clima para o jogo

Assim que o Defensa y Justicia foi confirmado como rival nas quartas de final da Sul-Americana, a torcida do Bahia não perdeu tempo e invadiu a rede social do time argentino para provocar.Confiantes na classificação, os fãs do Tricolor fizeram piadas e exaltaram o atacante Gilberto, que costuma brilhar em momentos decisivos.
O primeiro encontro com o Defensa y Justicia será no dia 9 de dezembro, na Arena Fone Nova. A segunda partida acontece no dia 16 de dezembro, na Argentina.
Antes de encarar o Defensa y Justicia, o Bahia passou pelo Nacional-PAR, Melgar e Unión Santa Fe.