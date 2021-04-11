Torcida da Chape sonha com dupla Perotti e Anselmo Ramon

Crédito: Marcio Cunha

O grande nome da Chapecoense na temporada 2021 é o atacante Perotti. Usado por Umberto Louzer nos primeiros duelos do estadual, o garoto vem dando conta do recado e já anotou 10 gols.

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Diante do seu sucesso, uma saída da equipe titular não seria vista com bons olhos pela torcida, que sonha em ver a dupla Perotti e Anselmo Ramon em ação.

Na coletiva de imprensa, o técnico Umberto Louzer falou sobre essa possibilidade e animou a massa do Verdão.

‘O Anselmo já vinha jogando assim, flutuando, em algumas equipes da Série B. Mas a gente vinha encontrando muita dificuldade enfrentando times que vinham jogar fechados. Então optamos por essa estratégia. O Anselmo jogando entre as linhas, fazendo movimentos, encontrando passes, e com o Perotti na referência. A movimentação do Anselmo foi muito importante’, declarou.

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