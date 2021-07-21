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futebol

Torcida da Católica faz festa para incentivar time antes de viagem para o Brasil

Para garantir a classificação, a equipe chilena precisa derrotar o Palmeiras no Allianz Parque
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Publicado em 21 de Julho de 2021 às 10:30

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 10:30
Crédito: Divulgação
A equipe da Universidad Católica já está a caminho do Brasil para enfrentar o Palmeiras pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Sua torcida, conhecida como os Cruzados, se reuniu para demonstrar incentivo aos jogadores antes da partida no estádio alviverde.O time comandado pelo uruguaio Gustavo Poyet precisa reverter o placar construído pelo Palmeiras durante o jogo de ida. Na semana anterior, o atual campeão da Libertadores venceu por 1 a 0, com gol de pênalti do meia Raphael Veiga.
Palmeiras e Universidad Católica disputam a vaga para as quartas de final da Libertadores na quarta-feira (21), às 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

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