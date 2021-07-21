Torcida da Católica faz festa para incentivar time antes de viagem para o Brasil

A equipe da Universidad Católica já está a caminho do Brasil para enfrentar o Palmeiras pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Sua torcida, conhecida como os Cruzados, se reuniu para demonstrar incentivo aos jogadores antes da partida no estádio alviverde.O time comandado pelo uruguaio Gustavo Poyet precisa reverter o placar construído pelo Palmeiras durante o jogo de ida. Na semana anterior, o atual campeão da Libertadores venceu por 1 a 0, com gol de pênalti do meia Raphael Veiga.