Torcedores projetam viagem à final no Uruguai, e flamenguista que fez 'loucura' quer garantir presença

Crédito: Divulgação/Betfair.net

Após o jogo de ida das semifinais da Libertadores, os torcedores do Flamengo se mostram bastante confiantes para a decisão da competição sul-americana. A equipe do técnico Renato Gaúcho venceu o Barcelona (Equador) por 2 a 0 no Maracanã, na última semana, e abriu vantagem para a partida dessa semana. Os times se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Guayaquil. Sonhando com a conquista do tricampeonato, os flamenguistas já se mobilizam nas redes sociais para lotar o Estádio Nacional de Montevidéu, no Uruguai, em 27 de novembro, data da final única da Libertadores.

Personagem da série “INCOMPARÁVEL”, da Betfair.net em parceria com a Goal Click, o carioca Guilherme Meleiro liderou uma negociação com manifestantes no Chile para conseguir a passagem do ônibus que o levava para Lima, em 2019. Pé quente, o torcedor promete chegar ao país vizinho de qualquer jeito, assim como fez quando seu time conquistou pela segunda vez a competição.

- Estou acompanhando preço de voo pela internet. Ou vou de caravana de ônibus com os amigos. Seja ônibus, de carro, caminhão ou de skate, quero estar em Montevidéu - projetou o torcedor flamenguista da série “INCOMPARÁVEL”, da Betfair.net.Nos grupos e fóruns de torcedores do Flamengo já é possível encontrar opções de ônibus fretados do Rio de Janeiro (RJ) a Montevidéu. São mais de 30 horas de viagem por via terrestre para percorrer os 2.363 quilômetros entre as duas cidades. Se depender das projeções da Betfair.net antes da bola rolar pelas semifinais da Libertadores, a tendência é que Flamengo e Atlético-MG façam a final em novembro. Na outra partida, que ocorreu na terça-feira (21), o Palmeiras ficou no empate por 0 a 0 com o time mineiro, que joga em casa a decisão da vaga.

Para se garantir na decisão, o Flamengo joga por qualquer vitória ou empate. Uma derrota por um gol de diferença ou por dois, desde que faça um gol em Guayaquil (3 a 1, 4 a 2, 5 a 3...) também garante a classificação do Rubro-Negro. Um triunfo do Barcelona por 2 a 0 nesta quarta-feira levará a decisão para os pênaltis.Confiança é tudo O carioca Guilherme Meleiro, que fez de tudo para assistir a decisão de 2019, contra o River Plate, tenta ser o mais pé no chão possível, mas os resultados do Rubro-negro falam mais altos ultimamente. A equipe é a atual bicampeã brasileira e está viva também na Copa do Brasil.

- Com o Flamengo era sempre mais complicado no passado. Antes com time mais ou menos a gente já sonhava, imagina agora com um elenco desse nível.

O torcedor já estuda como fará a divisão dos seus 30 dias de férias onde trabalha para não perder um só lance desses momentos históricos.

- São 10 dias para final da Libertadores, 10 dias para o Mundial e os outros 10 para coisas pessoais.

Em 2019, Guilherme realizou o sonho da avó, que faleceu no ano anterior, ao chegar de ônibus até a cidade peruana em comboio com jornalistas e centenas de rubro-negros. Na série da Betfair.net, o carioca mostrou que precisou passar por um verdadeiro drama para superar as barricadas de manifestantes em Pozo Almonte, no norte do Chile, que fechavam estradas durante protestos contra uma usina de minérios e chegar finalmente ao seu destino.

E lá no Peru, o Flamengo fez valer a máxima de “Todo Resultado É Possível” virando contra o River Plate, com dois gols de Gabigol nos minutos finais de uma partida inesquecível.

A série INCOMPARÁVEL é apresentada pelo humorista Maurício Meirelles, embaixador da Betfair.net. O objetivo dos episódios foi proporcionar uma plataforma para os fãs expressarem sua paixão pelo esporte mais popular do mundo.

A ideia é colocar os fãs de futebol no centro de suas próprias histórias e mostrar o que o esporte realmente significa para eles. A Betfair.net e a Goal Click mergulharam profundamente na cultura dos fãs do futebol brasileiro e colocaram um holofote em histórias não contadas.