Torcedores enfrentam 9h de fila por ingressos para a Supercopa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo

Torcedores de Atlético-MG e Flamengo enfrentaram até nove horas de fila, em Cuiabá, para garantirem ingressos da partida de domingo, pela Supercopa do Brasil, no Ginásio Aecim Tocantins, que faz parte do complexo Arena Pantanal. Foi o caso do rubro-negro Terson , que chegou à bilheteria às 5h desta sexta.- Desorganização tremenda, estava todo mundo abandonado aqui - disse, rapidamente, o torcedor do Flamengo à reportagem LANCE! no local.

O problema teve início às 10h, horário marcado para o início das vendas no local. Contudo, isso não aconteceu e uma longa fila se formou no Ginásio. Em meio às informações desencontradas e o esgotamento das entradas no site, um funcionário informou, às 14h (local), que 500 ingressos seriam vendidos ali.

A desorganização já era grande e aumentou, mas, de fato, a bilheteria foi aberta e os ingressos comercializados no local. Muita gente, contudo, não conseguiu garantir sua entrada para a Supercopa e saiu de "mãos vazias".

Ao todo, foram colocados 31.219 ingressos à vendas, e já estão esgotados.