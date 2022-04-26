Torcedores encaram longa fila e preços salgados por ingressos para ver o Flamengo no Piauí

O Estádio Governador Alberto Tavares Silva, mais conhecido como Albertão, amanheceu cercado de torcedores do Flamengo que se mobilizaram com o intuito de comprarem ingressos para o jogo contra o Altos-PI, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, a ser realizado no dia 1º de maio (domingo), em Teresina. Os bilhetes salgados custam de R$ 75 a R$ 300, e há longas filas no local. Além do Estádio Albertão, Comercial Castelo, Quiosque da I9 (Piso L3 Shopping Rio Poty), Centro Musical (Riverside) e Centro Musical (Dirceu) são outros pontos de venda, informados pelo Altos-PI, que também divulgou os valores dos ingressos. Confira abaixo:

Arquibancada Placar- R$ 150Arquibancada Placar Meia - R$ 75Arquibancada Atrás do gol - R$ 150Arquibancada atrás do gol meia - R$ 75Arquibancada Cabine- R$ 200Arquibancada cabine meia - R$ 100Cadeira - R$ 300Cadeira Meia - R$ 150. Pouco depois que soube que iria ao Albertão enfrentar o Altos-PI, o Flamengo investiu em melhorias no palco da partida. Entre as medidas estão a uniformização, rebaixamento e nivelamento do gramado. Ao ser questionado pelo LANCE! sobre os investimentos, recentemente, o presidente de honra do Altos-PI, Warton Lacerda, elogiou a iniciativa do clube carioca.

- O que eu posso dizer é que se for para investir no gramado, na melhoria do espetáculo, do jogo em si, toda ajuda é bem-vinda. Acredito que o Flamengo está pensando no espetáculo e nos jogadores deles. Todo time independente dele ser pequeno, médio ou grande, gosta de jogar em um campo bom. Se for para melhorar as condições do gramado do Albertão, com certeza é uma bela iniciativa do Flamengo - declarou o Warton, que emendou afirmando que a cidade está ansiosa pela partida:

- A expectativa é muito grande não só na cidade de Altos, em Teresina, mas como em todo estado do Piauí. Muita gente falando do jogo, querendo vir. E eu acredito que será uma bela partida.

Em tempo: a carga de ingressos para Altos-PI x Flamengo é de 25 mil entradas.

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Antes de jogar pela Copa do Brasil, onde se espera casa cheia na capital piauiense, o Flamengo atua pela Libertadores. O adversário será a Universidad Católica, às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, no Chile.