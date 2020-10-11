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Torcedores e nomes de organizada pedem saída de Luxemburgo

A #ForaLuxemburgo voltou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter neste sábado (10) após revés no clássico e Paulo Serdan se pronunciou no Instagram...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 22:00

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 22:00

Crédito: AFP
Após ver o Palmeiras sofrer a sua primeira derrota para o São Paulo na história do Allianz Parque, Luxemburgo também viu a paciência da torcida do Verdão com o seu trabalho chegar no limite. Antes de Leandro Vuaden apitar o final de partida, a #FORALUXEMBURGO já dominava o Twitter no Brasil.
​A hashtag já é a segunda mais comentada no país e diversos torcedores desabafaram nas redes sociais com mais uma criticada atuação do alviverde no Brasileirão 2020.
No embalo da derrota, o ex-presidente da torcida Mancha Alviverde, conselheiro do Palmeiras e líder da Escola de Samba Mancha Verde, Paulo Serdan se manifestou contra a atuação da equipe e pediu que o treinador Vanderlei Luxemburgo deixe o comando técnico do Verdão.Em seu perfil no Instagram, Serdan afirmou:
- Acreditei sim, pois não torço contra. Mas infelizmente nosso time não tem padrão nenhum, cada jogo uma formação, nossa saída de bola é horrível. Não temos jogadas de linha de fundo ,etc. Essa é a parte que cabe ao Luxemburgo. Obrigado pelo titulo em cima deles, mas ja deu.. Pega seu boné e abraço. Já era. Não da pra tolerar mais e acho que boa parte de nossa torcida foi bem tolerante.
A mensagem ainda continuou com ataques diretos a alguns atletas e parte da torcida que vem alegando uma exagerada parcimônia da organizada em favor de Luxemburgo. Dos organizados, passando por parte da crítica especializada e até nos torcedores 'comuns', a noite foi de muitas críticas ao treinador do Verdão.

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