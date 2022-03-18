Torcedores do Santos vão ao CT Rei Pelé para cobrar elenco e diretoria

Cerca de 15 membros da Torcida Jovem do Santos se reuniram com o elenco, comissão técnica e membros da diretoria para uma conversa no CT Rei Pelé, nesta sexta-feira (18), véspera do importante duelo contra o Água Santa, pelo Paulistão. Uma derrota pode rebaixar a equipe santista.A reunião foi autorizada pela diretoria do Alvinegro Praiano. O principal questionamento dos torcedores é a má fase da equipe mesmo após um 2021 turbulento. No ano passado, o Peixe também brigou até o último jogo para não ser rebaixado no estadual, assim como foi no Brasileirão.

O Peixe chega na última rodada com chance de classificação para as quartas de final do Paulistão, mas também com risco de rebaixamento para a Série A-2. Para ficar com a vaga, precisa vencer o Água Santa e torcer para o Santo André não bater a Inter de Limeira, no ABC. Para escapar do rebaixamento basta um empate. Se perder, precisa torcer para a Ponte Preta não vencer o Ituano, em Campinas.Pelo torneio regional, a última vitória santista aconteceu no dia 13 de fevereiro, com Fábio Carille no comando. Após a vitória contra o Ituano, perdeu para Mirassol, São Paulo e Palmeiras. Empatou com Novorizontino e Ferroviária.