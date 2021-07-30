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futebol

Torcedores do Fluminense brigam no Maracanã, e clube interrompe preparação do estádio

Grupos estavam no estádio fazendo a logística para o confronto diante do Criciúma, pelas oitavas de final da competição...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 17:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2021 às 17:09
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
Precisando vencer para avançar na Copa do Brasil, o Fluminense não terá o Maracanã decorado como normalmente acontece. De acordo com a versão do clube, ocorreu um desentendimento entre membros de torcidas organizadas que estavam colocando faixas e bandeiras nos setores Sul e Norte para o jogo deste sábado com o Criciúma. O episódio aconteceu na tarde desta sexta-feira, quando os grupos foram ao Maracanã fazer a logística para a partida.
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A justificativa foi dada em nota oficial do Flu após uma das torcidas envolvidas na montagem afirmar que o clube vetou a logística organizada para o jogo. A decisão, de acordo com o clube, foi tomada pela diretoria por conta da briga e baseada na solicitação da segurança do estádio.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
​O clima no Fluminense não tem sido dos melhores após as três derrotas recentes, incluindo na partida de ida com o Criciúma por 2 a 1. Agora, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto às quartas de final ou apenas um para levar o duelo aos pênaltis.

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