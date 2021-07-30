Torcedores do Fluminense brigam no Maracanã, e clube interrompe preparação do estádio

Precisando vencer para avançar na Copa do Brasil, o Fluminense não terá o Maracanã decorado como normalmente acontece. De acordo com a versão do clube, ocorreu um desentendimento entre membros de torcidas organizadas que estavam colocando faixas e bandeiras nos setores Sul e Norte para o jogo deste sábado com o Criciúma. O episódio aconteceu na tarde desta sexta-feira, quando os grupos foram ao Maracanã fazer a logística para a partida.
+ Fluminense chegou até as quartas da Copa do Brasil três vezes após título; relembre as campanhas
A justificativa foi dada em nota oficial do Flu após uma das torcidas envolvidas na montagem afirmar que o clube vetou a logística organizada para o jogo. A decisão, de acordo com o clube, foi tomada pela diretoria por conta da briga e baseada na solicitação da segurança do estádio.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
O clima no Fluminense não tem sido dos melhores após as três derrotas recentes, incluindo na partida de ida com o Criciúma por 2 a 1. Agora, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto às quartas de final ou apenas um para levar o duelo aos pênaltis.