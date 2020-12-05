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Torcedores do Flamengo estendem faixas em protesto no Ninho: 'SUS é melhor que o DM'

Grupo de pessoas se reuniu na porta do CT do Rubro-Negro para cobrar elenco e gestores...
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Publicado em 

05 dez 2020 às 14:28

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 14:28

Crédito: Centro de Treinamento George Helal, mais conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande (Alexandre Vidal / Flamengo
Um grupo de torcedores do Flamengo estiveram presente na porta do Centro de Treinamento do clube, o Ninho do Urubu, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para um protesto, na tarde deste sábado. Após as recentes derrotas esportivas do time carioca na Copa do Brasil e Libertadores, os torcedores cobraram o departamento médico e classificaram a temporada de 2020 como "vergonhosa".
+ Simule os jogos do Mengão até o fim do Campeonato BrasileiroAs informações são do portal "Goal". Em vídeos compartilhados no Twitter por uma página chamada "Aqui é Flamengo", alguns internautas puderam visualizar as críticas nas faixas dos torcedores. Entre elas, dizeres como "time enganador", "as conquistas de 2019 não apagaram a vergonha de 2020", "ninguém é mais que o Flamengo" e "SUS é melhor que o DM" estavam presentes.
Neste semana, o Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores da América nas oitavas de final, para o Racing, da Argentina. Na semana anterior, o atual campeão da América e do Brasileirão também deixou a Copa do Brasil ao ser derrotado pelo São Paulo. Após a saída de Jorge Jesus e Domènec Torrent, o ex-goleiro Rogério Ceni comanda o clube.
O Rubro-Negro entra em campo nesta tarde, às 17h, para o clássico contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Na competição, o elenco da Gávea disputa o topo na tabela de classificação: em 22 jogos, somou 39 pontos. Apenas São Paulo e Atlético Mineiro estão na frente do Flamengo.

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