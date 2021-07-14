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Torcedores do Cruzeiro penduram fotos de 'procurados' em varal como protesto contra dirigentes do clube

Os principais alvos foram o atual presidente, Sérgio Santos Rodrigues, dois que já deixaram a Raposa, Gilvan de Pinho e Vagner Pires, além de Itair Machado e Sérgio Nonato...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 20:08

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 20:08
Crédito: O varal tinha fotos de Gilvan de Pinho Tavares, Wagner Pires de Sá e Sérgio Santos Rodrigues , além de ex-dirigentes como Itair Machado e Sérgio Nonato-(Reprodução
Um protesto diferente foi protagonizado por parte da torcida do Cruzeiro, que não está nada contente com o time dentro de campo e os rumos do clube, fora dele. Foram colocados varais em frente ao Parque Aquático da Raposa, no Barro Preto, Região Centro-Sul de BH, com fotos de dirigentes pouco queridos pelos cruzeirenses, que comandaram o time celeste nos últimos anos. Nos cartazes haviam fotos dos dirigentes com a palavra "procurados", com foco nas últimas três gestões do Cruzeiro. As fotos foram expostas juntas de cruzes na cor azul. O "varal de cartazes" fez ironias com personagens com cargos importantes, principalmente com o atual presidente, Sérgio Santos Rodrigues, dois que já deixaram o cargo, Gilvan de Pinho Tavares e Vagner Pires. Também estavam “representados” Sérgio Nonato, ex-diretor geral, e Itair Machado, ex-vice de futebol, considerados responsáveis pelo rombo de quase um bilhão de reais nos cofres do clube mineiro. Também foram citados no protesto Paulo Pedrosa, ex-presidente do conselho deliberativo, e o conselheiro Fernando Torquetti, que se envolveram em situações controversas com a gestão de Vagner Pires de Sá. O protesto não “esqueceu” de funcionários emblemáticos como Benecy Queiroz, há 60 anos no clube, e Edson Potsch, vice-presidente administrativo e superintendente de marketing do Cruzeiro.

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