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Torcedores do Cruzeiro pedem saída da diretoria e 'cornetam' o time

Cerca de 400 pessoas foram à Toca da Raposa II contestar a equipe celeste...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 22:11

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 22:11

Crédito: Parte da torcida protestou contra o time e a diretoria celeste-(Reprodução/Internet
Parte da torcida do Cruzeiro foi à tarde na Toca da Raposa II cobrar o time e a diretoria pela má fase do clube na Série B e pela eliminação na Copa do Brasil. Os manifestantes querem que o presidente Sérgio Santos Rodrigues e toda a diretoria da Raposa deixem o clube. A insatisfação dos cruzeirenses aumentou com as chegadas de Rodrigo Pastana e Mozart Santos para ocupar a diretoria de futebol e o cargo de treinador do time. Cerca de 400 pessoas participaram dos protestos e o ato teve uma série de infrações sanitárias como o não uso de máscaras e aglomerações. Os manifestantes dispararam fogos de artifício em direção à parte interna do centro de treinamentos do clube.

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