Torcedores do Corinthians voltam a protestar em frente à sede do clube

Crédito: Divulgação/Gaviões da Fiel

Na manhã deste sábado, enquanto o time do Corinthians finalizava sua preparação para enfrentar o Flamengo, em jogo que acontece neste domingo, um grupo de torcedores se reuniu em frente ao Parque São Jorge, sede social do clube, para mais uma vez protestar contra os problemas políticos do clube. Os principais alvos da manifestação foram os dirigentes alvinegros.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021

O protesto foi convocado pelo "Movimento Salve o Corinthians", que é formado pelas organizadas do Timão. Há pouco mais de um mês, o movimento já havia feito um outro grande protesto no mesmo local com reivindicações parecidas. Ambos os eventos, vale destacar, ocorreram de forma pacifica, sem violência.

Assim como no primeiro, faixas e caricaturas foram vistas durante o protesto, todas elas direcionadas aos dirigentes atuais e antigos do clube que, na visão dos torcedores, provocaram a atual crise financeira pela qual o Corinthians passa. O elenco atual não foi citado na manifestação deste sábado.Segundo a convocação divulgada pelo movimento, as reivindicações são:

- Voto para o Fiel Torcedor previsto em estatuto;- Punição para Andrés Sanchez pela dívida contraída em sua última gestão;- O afastamento de Andrés Sanchez em definitivo do clube;​- Uma "limpeza" nas categorias de base do Corinthians;​- A demissão de Roberto de Andrade e Alessandro.

Confira o texto completo:

"O Movimento Salve o Corinthians, apoiado por todas as torcidas organizadas do clube, convocam a Fiel Nação Corinthiana para o segundo protesto PACÍFICO no Parque São Jorge, em 31/07, a partir das 10h. O primeiro já deu resultado, incomodando dirigentes e tirando a diretoria de futebol da inércia.

Dessa vez, queremos:

VOTO PARA O FIEL TORCEDOR PREVISTO EM ESTATUTOEleger a diretoria do Corinthians não pode ficar nas mãos de duas mil pessoas, é preciso um modelo mais democrático que contemple quem frequenta as arquibancadas. PUNIÇÃO PARA ANDRES SANCHEZ PELA DÍVIDARecentemente, a Comissão de Ética do Corinthians, representada por André Negão, braço direito do Andres, arquivou qualquer punição ao ex-presidente por ARROMBAR OS COFRES DO CLUBE. Isso é vergonhoso!

O AFASTAMENTO DE ANDRES SANCHEZ EM DEFINITIVO DO CLUBEO ex-presidente não pode representar o Corinthians em nada, principalmente na formação de uma nova Liga de Futebol. Duílio é o presidente atual ou um fantoche?

UMA LIMPEZA NA BASE DO CORINTHIANSAfinal, quem manda na Base? O Jaça, que não tem nenhum cargo formal, ou os profissionais contratados recentemente pelo Duílio?

A DEMISSÃO DE ROBERTO DE ANDRADE E ALESSANDROFicou escancarado que os reforços só chegaram porque a torcida pressionou, depois de todas as desclassificações em campeonatos e uma péssima colocação no Brasileiro. Planejamento que começa em julho? Queremos seriedade no departamento de futebol!

O Corinthians foi roubado por anos e anos enquanto jogavam areia nos nossos olhos. Essas pessoas não podem ficar sem punição e não podem continuar no clube. Enquanto estiverem lá, fazendo parte da diretoria de Duílio, os protestos só serão maiores e mais constantes.

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