Torcedores do Corinthians poderão vender itens do clube pela internet

Crédito: Divulgação/Twitter Corinthians

Com o intuito de ampliar as vendas e ao mesmo tempo ajudar os brasileiros afetados pela crise provocada pela pandemia de coronavírus, a Netshoes lançou nesta quarta-feira uma plataforma que permitirá que torcedores do Corinthians vendam produtos do clube em sua própria loja online. Além disso, o projeto tem a expectativa que as vendas aumentem em 30%, ou seja, poderá gerar mais receitas ao Timão por meio de seu maior patrimônio: a torcida.

Em entrevista ao LANCE!, o diretor comercial da empresa, Murilo Massari, contou que o Corinthians será o primeiro clube escolhido para integrar essa plataforma e explicou como vai funcionar essa novidade.

- Estamos iniciando o projeto com o Corinthians por meio da ShopTimão, e-commerce operado pela Netshoes. Os torcedores poderão criar uma loja própria da ShopTimão e vender os artigos do clube que constam no site. Para o Corinthians, nomeamos o projeto de Representa Timão e os vendedores terão a missão de engajar ainda mais o bando de loucos e mostrar ao torcedor corintiano que o melhor lugar para se comprar produtos do Corinthians é na ShopTimão. Ainda fortaleceremos o programa Fiel Torcedor, pois aqueles que são sócios terão ações especiais. Além de ganharem a comissão no mês, os que mais se destacarem nas vendas poderão concorrer a diversas premiações.E MAIS:Marcelo Mattos é mais um: veja os processos que o Corinthians sofreu nos últimos mesesVÍDEO: Há 11 anos, Corinthians batia o Inter e faturava a Copa do BrasilBoca Juniors apresenta nova oferta para Carlitos TevezCom elenco completo, Timão volta a treinar com bola nesta quartaArtilheiro da Copinha de 2017 tem futuro incerto na volta ao TimãoTimão sofre bloqueio judicial de R$ 500 mil em ação de Marcelo MattosA expectativa da Netshoes é de um crescimento de 30% nas vendas da loja ShopTimão, o que deve gerar retorno também para o clube, que trabalhará junto com a empresa para desenvolver ideias de premiações diferenciadas para aqueles vendedores que se destacarem com suas lojas virtuais na plataforma. Segundo o executivo, haverá inclusive visitas ao CT Joaquim Grava.

- Trabalharemos em conjunto para comunicar todo o projeto por meio de divulgações nos canais proprietários do Corinthians e da ShopTimão. Além disso, trabalharemos junto ao Corinthians para desenvolvermos cada vez mais premiações diferenciadas aos torcedores. Entre os prêmios confirmados até o momento para os primeiros colocados teremos visitas ao CT, camisa autografada pelos jogadores, seis meses de Fiel Torcedor grátis, vouchers de desconto e nomes dos vendedores gravados nas camisas dos jogadores quando os campeonatos retornarem - contou Massari.

A força da torcida corintiana pode trazer um aspecto diferente para a plataforma. Apesar de ser pensado para que torcedores do Corinthians vendam pra torcedores do Corinthians, Murilo não descarta que fanáticos por outros clubes abram lojas para vender produtos do Timão e aproveitar o enorme público consumidor de milhões de alvinegros.

- O Corinthians é um time com 30 milhões de apaixonados. Por esse motivo, entendemos que diversas pessoas, inclusive não torcedores, tenham interesse em abrir uma loja na ShopTimão para vender artigos esportivos do Corinthians. No final, a nossa real intenção é proporcionar às pessoas e, portanto, aos vendedores, uma possibilidade de inclusão digital, de vender online.

Para ajudar no engajamento dos donos das lojas, a Netshoes pretende fornecer materiais publicitários para que as redes sociais de cada um sejam abastecidas com essa informações, que têm potencial para compartilhamento.

- Disponibilizaremos materiais de apoio para que ele possa publicar em suas redes sociais e aplicativos de multiplataforma de mensagens como WhatsApp e Telegram, por exemplo. Acreditamos muito no poder de compartilhamento - concluiu o executivo.

Veja o que o torcedor precisa saber antes de entrar na plataforma:

- Para o torcedor ter uma loja, os requisitos são: ser maior de 18 anos, ter cadastro no PIS, uma conta bancária em seu nome e completar as informações de cadastro corretamente.

- Após o aceite nas regras do jogo (em torno de 7 dias) os representantes ganharão sua própria loja da ShopTimão. Dessa forma, todos terão o seu canal de vendas próprio, ou seja, sua loja oficial.

- Toda venda será monetizada para o torcedor, sendo assim, a cada venda que o representante realizar, terá direito a uma comissão de até 10% mês, começando em 3%.

- Nos primeiros 10 dias de projeto, os vendedores que se cadastrarem já começarão com uma comissão de 5%, como um incentivo para a adesão ao projeto.