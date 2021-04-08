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Torcedores do Corinthians estendem faixa no Allianz Parque relembrando 'Paulistinha Day'

Nesta quarta-feira, corintianos comemoram três anos da final do Paulistão-2018 e para seguir a zoeira com os rivais colocaram uma faixa no estacionamento do estádio alviverde...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 18:22

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 18:22
Crédito: Reprodução/Twitter Identidade Corinthiana
Há exatamente três anos, o Corinthians venceu o Palmeiras em uma final de Paulistão que ficou para a história do confronto e do futebol brasileiro. Não à toa o dia 8 de abril ficou marcado como "Paulistinha Day". Nesta quinta-feira os corintianos seguiram na zoeira contra os rivais e estenderam uma faixa no estacionamento do Allianz Parque, palco da decisão, relembrando a data.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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A imagem foi publicada pelo "Identidade Corinthiana", no Twitter, e mostra a faixa com os dizeres "Eterno 08/04/2018". Ao que parece, a ação foi feita na tarde desta quinta-feira em comemoração ao terceiro ano do título estadual.
Durante todo o dia, as redes sociais dos torcedores do Timão e do clube trataram do assunto e chegaram a subir a hashtag #PaulistinhaDay3Anos no Twitter. Consequentemente, as provocações tomaram conta dos perfis.
Naquela decisão, o Corinthians venceu por 1 a 0, no tempo normal, com gol de Rodriguinho e levou a decisão para os pênaltis, já que a ida, na Neo Química Arena, teve vitória do Palmeiras também por 1 a 0. Nas penalidades, o Timão levou a melhor e comemorou o título estadual no gramado do Allianz Parque.

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