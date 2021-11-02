Torcedores do Corinthians enfrentam trânsito no primeiro jogo com ocupação máxima em Itaquera

Crédito: Alexandre Guariglia/Lancepress

Nesta quarta-feira, contra a Chapecoense, pela 29ª rodada do Brasileirão, o Corinthians vive seu primeiro jogo com possibilidade de 100% de lotação na Neo Química Arena. É a primeira vez desde o início da pandemia que o estádio pode disponibilizar a carga total de ingressos. No entanto, quem veio ao estádio, principalmente de carro, enfrentou um volume de trânsito bastante alto e muitos torcedores não conseguiram ver o apito inicial na arquibancada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A pouco mais de 20 minutos do início do duelo, era possível ver muitos lugares vazios em todos os setores dos estádio, ao mesmo tempo em que em volta dele havia uma grande fila de carros praticamente estacionados, sem conseguirem sair do lugar nos arredores da Arena. O torcedor que se deu bem foi aquele que consegui se antecipar ao trânsito ou se deslocar de metrô.

Para entrar na Arena, a cerca de uma hora e meia antes de a partida começar, o movimento era bastante tranquilo, sem filas para comprovação dos documentos e na barreira sanitária, que exigia vacinação completa ou um exame PCR negativo. Aqueles que conseguiram chegar em Itaquera com essa antecedência, puderam ter tranquilidade em todos os passos requeridos.

Com mais de dez minutos de bola rolando, ainda era possível ver muitos torcedores correndo para buscar seus lugares depois de passarem pelas filas e entrarem no estádio. Enquanto isso, ainda havia filas e filas do lado de fora, não somente de carro, como também de pessoas que compraram ingresso. Somente perto dos 30 minutos do primeiro tempo é que a situação acabou sendo normalizada. Poucos eram os torcedores entrando na Neo Química Arena e o trânsito tinha um volume bem menor. Mesmo assim, alguns carros permaneciam na fila para conseguirem lugar no estacionamento do local. O jogo foi para o intervalo com os arredores sem filas e sem trânsito.