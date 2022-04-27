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Torcedores do Bragantino são vítimas de mais um caso de racismos na Libertadores

Fãs do Massa Bruta foram chamados de 'macacos' por torcedores do Estudiantes, em jogo na Argentina...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 17:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 17:23
O estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, foi palco de mais um caso de racismos no torneio Libertadores da América, em duelo disputado por Estudiantes e Red Bull Bragantino.
- VEJA A TABELA DA LIBERTADORES
Ao ver torcedores do Bragantino nas arquibancadas, alguns gritos de ‘mono’ macaco em espanhol foram ecoados pelos argentinos.
Incomodados com as ofensas, os brasileiros denunciaram os torcedores rivais, mas as acusações foram ignoradas, segundo os relatos dos fãs do Massa Bruta.
Ao tomar ciência do fato, o Red Bull Bragantino informou que vai fazer uma denúncia forma à Conmebol para que seja aberta uma investigação.
Vale citar, que em outras oportunidades, a Conmebol abriu um processo disciplinar para analisar o comportamento dos torcedores.
Crédito: Divulgação/Instagram/GuerreirosdoLeão

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