Torcedores do Botafogo protestam contra a equipe: 'Time de frouxos'

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A tarde não foi de paz para o Botafogo. Pouco mais de 60 torcedores do clube de General Severiano foram ao Estádio Nilton Santos na tarde desta terça-feira para levar faixas em protesto contra os resultados recentes da equipe comandada por Paulo Autuori.

Os torcedores escolheram o estacionamento do Setor Norte, local onde jogadores e membros da comissão técnica entram no estádio para se apresentarem ao treinamento, como local do protesto.

Entre as faixas, a maior delas dizia "Time de frouxos", além de outra afirmando que o título da Copa do Brasil é obrigação. Pedro Raul e Federico Barrandeguy também foram alvos das reclamações dos torcedores.