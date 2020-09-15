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Torcedores do Botafogo protestam contra a equipe: 'Time de frouxos'

Mais de 60 torcedores foram ao Setor Norte do Estádio Nilton Santos e estenderam faixas protestando contra os recentes resultados negativos do Alvinegro...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 15:06

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 15:06
Crédito: Divulgação
A tarde não foi de paz para o Botafogo. Pouco mais de 60 torcedores do clube de General Severiano foram ao Estádio Nilton Santos na tarde desta terça-feira para levar faixas em protesto contra os resultados recentes da equipe comandada por Paulo Autuori.
Os torcedores escolheram o estacionamento do Setor Norte, local onde jogadores e membros da comissão técnica entram no estádio para se apresentarem ao treinamento, como local do protesto.
Entre as faixas, a maior delas dizia "Time de frouxos", além de outra afirmando que o título da Copa do Brasil é obrigação. Pedro Raul e Federico Barrandeguy também foram alvos das reclamações dos torcedores.
O Botafogo não vence uma partida desde o dia 26 de agosto. Na próxima quinta-feira, a equipe inicia a luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil diante do Vasco, no próprio Estádio Nilton Santos.

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