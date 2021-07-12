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Torcedores do Botafogo fazem protesto no Nilton Santos e tentam conversa com jogadores e diretoria

Os torcedores estão acompanhados de um advogado e negociam uma conversa com a diretoria e com o elenco após os treinos...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 16:29

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 16:29
Crédito: Vitor Silva/SSPress/Botafogo
Na tarde desta segunda-feira, torcedores do Botafogo protestam no estádio Nilton Santos. Cerca de 20 torcedores estão no local para cobrar melhores resultados e, também, a saída do técnico Marcelo Chamusca, que está "na corda bamba". A informação foi divulgada primeiramente pelo perfil "Bastidores do Botafogo".
> ATUAÇÕES: Chay é o destaque do Botafogo no empate contra o CruzeiroAinda segundo o "Bastidores do Botafogo", os torcedores estão acompanhados de um advogado e negociam uma conversa com a diretoria e com o elenco após os treinos.
> Veja a tabela da Série B
Membros da cúpula alvinegra fizeram uma reunião para decidir o futuro de Marcelo Chamusca, como o LANCE! adiantou. Ninguém quis agir por impulsão após um resultado ruim no Brasileirão e, após conversas e tempo para pensar, baterão o martelo sobre o treinador.
A situação do profissional não é das melhores. A avaliação interna é negativa, muito por conta dos recentes resultados na Série B. Vale ressaltar que o Alvinegro também foi eliminado de forma precoce no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil.
O Botafogo volta a campo no próximo sábado, contra o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, às 19h. A partida é válida pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão.

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