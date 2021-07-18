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Torcedores de uma organizada invadem a Toca da Raposa e cobram jogadores do Cruzeiro

Um dos portões do CT cruzeirense estava no chão enquanto os torcedores protestavam contra a má fase do time em campo...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 18:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2021 às 18:38
Um grupo de integrantes de uma torcidas organizadas do Cruzeiro invadiu a Toca da Raposa na tarde deste domingo, 18 de julho, após a reapresentação do elenco que foi derrotado por 3 a 0 pelo Avaí, na Série B, no sábado, 17, no Mineirão. Veja o vídeo acima. As imagens que circulam nas redes sociais mostram um portão quebrado e o grupo conversando com alguns jogadores em tom de cobrança. Apareceram no vídeo conversando com os torcedores, Fábio Eduardo Brock, Giovanni e Marcinho. Sem nenhuma segurança sanitária, o grupo estava sem máscaras, contrariando qualquer protocolo de segurança contra a Covid-19.
O time se reuniu já neste domingo, pois Cruzeiro viaja para o Pará, onde enfrentará o Remo pela 13ª rodada da Série B, terça-feira, 20 de julho, em Belém. A invasão à Toca da Raposa é mais um capítulo da fase horrível do clube, que vive dramas dentro e fora de campo. Na Série B, o time azul tem 11 pontos, ocupando a 16ª colocação, apenas 2 pontos acima da zona do rebaixamento. A Polícia Militar de Minas Gerais não confirmou se houve registro de ocorrência feita pelo clube na invasão à Toca. O local de treinos do Cruzeiro foi alvo da ira de um grupo de torcedores que protestavam contra o clube-(Reprodução)

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