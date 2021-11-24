Torcedores de Palmeiras e Atlético-MG vivem clima amigável e dividem ansiedades no Allianz Parque

O entorno do Allianz Parque antes do confronto entre Palmeiras e Atlético-MG, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de se enfrentarem, as duas torcidas proporcionaram clima amistoso, com torcedores dos dois times fazendo a festa juntos. Além do respeito histórico, as torcidas compartilharam algo a mais nesta terça-feira (23): a ansiedade.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Antes da bola rolar, a Mancha Alvi Verde, torcida organizada do Palmeiras, já tinha comunicado, em suas redes sociais, que recepcionou a Galoucura, torcida do Atlético-MG, em sua quadra.

- Com a presença do Presidente Josimar e toda sua diretoria a “massa” atleticana foi recebida pela Diretoria da Mancha Alvi Verde. Boa sorte para vocês na caminhada do Brasileirão e pode deixar que a Libertadores será Verde. É isto…amamos os nossos clubes e respeitamos a nossa amizade - publicou a torcida palmeirense.

Na porta do estádio, torcedores andaram lado a lado, compartilharam mesas de bar e teve até bandeirão do Atlético-MG erguido em meio à torcida. Assim, palmeirenses e atleticanos curtiram o pré-jogo, alguns até foram juntos para o estádio. Lucas Marra Campos, 32, é atleticano e foi ao jogo ao lado de seu amigo palmeirense, Matheus Francisco, 32. A dupla contou ao LANCE! sobre o ambiente amigável do estádio.

- Acho que é o que todo mundo espera, né cara? É essa tranquilidade e ficar feliz e celebrar o momento junto com seu parceiro. Historicamente, sempre foi tranquilo vir aqui, é um lugar que hoje estou vindo sozinho, mas traria minha filha de dois anos tranquilo, é muito legal isso, muito legal - comentou Lucas, que revelou ir ao Allianz Parque sempre que o Galo joga contra o Verdão.

Matheus falou que se surpreendeu ao ver o tratamento das duas torcidas, mas também se mostrou bem feliz. O torcedor do Palmeiras afirmou que esse clima dá mais vontade de levar a família ao estádio.

- Eu venho bastante aqui no Allianz, mas é a primeira vez que eu vejo assim duas torcidas, juntas. Até tava comentando que vim meio preocupado com ele com a camisa do Atlético. Eu trouxe meu filho aqui de um ano no Allianz e vendo desse jeito dá vontade de trazer minha família com tranquilidade. O futebol é isso né? - comentou o palmeirense.Mas se a tradição de serem torcidas amigas é algo compartilhado por Palmeiras e Atlético-MG historicamente, os torcedores presentes no estádio nesta terça-feira tem outro sentimento para dividir: a ansiedade. Amigos, amigos... ansiedades à parte. Os dois times podem, neste fim de semana, se sagrarem campeões de diferentes torneios.

O Palmeiras entra em campo no próximo sábado (27), para enfrentar o Flamengo na final da Libertadores, torneio onde o alviverde eliminou o Galo nas semifinais. Matheus Francisco comentou sobre a ansiedade para enfrentar o rubro-negro.

- Tá complicado viu? Parece que chega 2029, mas não chega dia 27 de novembro. Já são umas três semanas passando mal, tava falando para ele (Lucas), sábado vai ser difícil, como foi dia 30 de janeiro, quase infartei - brincou o torcedor.

Do outro lado, o Atlético-MG vive a expectativa de um título brasileiro quase garantido. Caso vença o Palmeiras, o Galo precisa apenas de uma vitória no fim de semana, contra o Fluminense garante a taça. Ao lado de seu amigo, Lucas também se mostrou ansioso.

- Demais, tanto que comprei ingresso na torcida do palmeiras, esperando a possibilidade de ser campeão. Mas não vai ser hoje, pode ser final de semana que vem, mas se não for também... vai acontecer, atleticano não desiste, a gente é forte e vingador - contou o torcedor sobre a expectativa para o título.

Com final importante no sábado, o Palmeiras encara o Atlético-MG com seus reservas, enquanto o Galo vem com força total para garantir a taça do Brasileirão o mais cedo possível.