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futebol

Torcedores de organizadas do Cruzeiro tentam invadir CT

Um pequeno e barulhento grupo tentou chegar nos jogadores e fizeram outro protestos na porta do local de trabalho dos atletas...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 17:07

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 17:07
Crédito: A Polícia Militar acompanhou de perto e não houve grandes contratempos-(Reprodução/TV Globo
A manhã desta terça-feira, 22 de setembro, teve mais uma onda de protestos de torcedores ligados à organizadas do Cruzeiro na porta da Toca da Raposa. Em pequeno grupo de 50 pessoas tentaram invadir o CT cruzeirense dom chutes no portão e gritos contra os jogadores e outros membros do clube pela má campanha na Série B do Brasileiro. Foi a segunda tentativa de falar com os atletas, depois da chegada do elenco de Maceió, no último domingo, 20, quando alguns torcedores foram ao Aeroporto de Confins criticar o time depois da derrota por 3 a 1 para o CSA. O protesto foi acompanhado pela Polícia Militar, que não observou maior movimentação das facções envolvidas no protesto.

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