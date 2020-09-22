Torcedores de organizadas do Cruzeiro tentam invadir CT

A manhã desta terça-feira, 22 de setembro, teve mais uma onda de protestos de torcedores ligados à organizadas do Cruzeiro na porta da Toca da Raposa. Em pequeno grupo de 50 pessoas tentaram invadir o CT cruzeirense dom chutes no portão e gritos contra os jogadores e outros membros do clube pela má campanha na Série B do Brasileiro. Foi a segunda tentativa de falar com os atletas, depois da chegada do elenco de Maceió, no último domingo, 20, quando alguns torcedores foram ao Aeroporto de Confins criticar o time depois da derrota por 3 a 1 para o CSA. O protesto foi acompanhado pela Polícia Militar, que não observou maior movimentação das facções envolvidas no protesto.