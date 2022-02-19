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Torcedora do Palmeiras leva faixa em homenagem aos jogadores e ganha a atenção de Abel Ferreira; assista

A palmeirense Jane Chiazza, de 54 anos, trouxe uma faixa de agradecimento ao empenho demonstrado pela equipe na conquista do vice no Mundial de Clubes, em Abu Dhabi...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 21:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 21:02
O Palmeiras fez seu último treino em preparação para o duelo com o Santo André, neste sábado, pela oitava rodada do Paulistão-2022. Antes das atividades, os atletas e a comissão técnica do Verdão foram recepcionados na porta da Academia de Futebol pela aposentada Jane Chiazza.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira
A torcedora de 54 anos trouxe uma faixa de agradecimento ao empenho demonstrado pela equipe durante a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.
"Venho aqui agradecer ao Abel Ferreira e a todos os jogadores do meu Palmeiras por tudo o que fizeram no Mundial de Clubes. Vocês deram o melhor de vocês. Obrigado!" diz a faixa da palestrina, que mora em Diadema (SP).

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