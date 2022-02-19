Torcedora do Palmeiras leva faixa em homenagem aos jogadores e ganha a atenção de Abel Ferreira; assista

O Palmeiras fez seu último treino em preparação para o duelo com o Santo André, neste sábado, pela oitava rodada do Paulistão-2022. Antes das atividades, os atletas e a comissão técnica do Verdão foram recepcionados na porta da Academia de Futebol pela aposentada Jane Chiazza.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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A torcedora de 54 anos trouxe uma faixa de agradecimento ao empenho demonstrado pela equipe durante a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.