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Torcedora cobra valor milionário na Justiça de Bruno Henrique, do Flamengo, por marca 'otô patamar'

Na Justiça, a torcedora argumenta que possui o registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI); ela cobra uma indenização de R$ 13 milhões...

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 11:33

LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 11:33
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A torcedora do Flamengo Josineide Constantino Dantas entrou na Justiça contra Bruno Henrique para impedir o jogador de explorar comercialmente a marca "Otô patamar". No total, ela cobra uma indenização de R$ 13 milhões. A informação é do site "UOL".> Flamengo x Juventude: prováveis escalações, desfalques e onde assistirNa Justiça, Josineide argumenta que possui o registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Dessa forma, a torcedora alega que apenas ela pode utilizar a marca no comércio de produtos, como roupas e artigos esportivos.
Vale lembrar que a expressão "otô patamar" surgiu em 2019. Naquela oportunidade, Bruno Henrique, em entrevista após uma partida contra o Vasco, afirmou que o Flamengo estava em "outro patamar", e a frase fez sucesso entre os rubro-negros.
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Segundo o UOL, Josineide afirmou que, após ouvir a entrevista do camisa 27, achou que o bordão seria um ótimo nome para uma marca de roupas esportivas. Assim, ela foi ao INPI e fez o registro. No entanto, em agosto, os advogados de Bruno Henrique enviaram uma notificação à torcedora, em que ressaltam que ela "tenta pegar carona" na sua fama.
Ainda na notificação, o atacante revelou ter feito três pedidos de registro da marca no INPI e afirmou que Josineide viola o seu direito à marca. O processo tramita na 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem de São Paulo, mas ainda não foi julgado.

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