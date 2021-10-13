Torcedora cobra valor milionário na Justiça de Bruno Henrique, do Flamengo, por marca 'otô patamar'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A torcedora do Flamengo Josineide Constantino Dantas entrou na Justiça contra Bruno Henrique para impedir o jogador de explorar comercialmente a marca "Otô patamar". No total, ela cobra uma indenização de R$ 13 milhões. A informação é do site "UOL".> Flamengo x Juventude: prováveis escalações, desfalques e onde assistirNa Justiça, Josineide argumenta que possui o registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Dessa forma, a torcedora alega que apenas ela pode utilizar a marca no comércio de produtos, como roupas e artigos esportivos.

Vale lembrar que a expressão "otô patamar" surgiu em 2019. Naquela oportunidade, Bruno Henrique, em entrevista após uma partida contra o Vasco, afirmou que o Flamengo estava em "outro patamar", e a frase fez sucesso entre os rubro-negros.

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Segundo o UOL, Josineide afirmou que, após ouvir a entrevista do camisa 27, achou que o bordão seria um ótimo nome para uma marca de roupas esportivas. Assim, ela foi ao INPI e fez o registro. No entanto, em agosto, os advogados de Bruno Henrique enviaram uma notificação à torcedora, em que ressaltam que ela "tenta pegar carona" na sua fama.