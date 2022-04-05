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Torcedor do Fluminense entrega medalhas a jogadores em ação de patrocinadora do Carioca 2022

André Luiz da Silva Rodrigues foi convidado pela Betfair para assistir ao Fla-Flu em um camarote do Maracanã e participou da cerimônia final com jogadores do Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 16:04

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 16:04

O título do Fluminense no Campeonato Carioca de 2022, depois de derrotar o Flamengo na decisão, foi mais do que especial para um torcedor. Além de ver o Tricolor encerrar um jejum de dez anos sem conquistar o estadual, André Luiz da Silva Rodrigues também teve a oportunidade de colocar a medalha de campeão nos atletas do seu time.
Em uma ação da Betfair, patrocinadora oficial do Cariocão, André Luiz, de 25 anos, foi selecionado para assistir ao Fla-Flu em um dos camarotes do Maracanã. Junto do torcedor tricolor, o flamenguista Matheus Leme de Souza também participou da ativação, que contou com uma visita ao gramado, um tour pelo estádio, Calçada da Fama e também vestiários.
+ Veja a tabela e os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro 2022
- A motivação para ser Fluminense foi por causa do meu tio. A casa dele é toda pintada com as cores do time, tem bandeira, foto... tudo é Fluminense. O tempo todo ele só fala no time - declarou André Luiz, que é carioca, mas mora no interior de São Paulo há dois meses.
O tio de André não pôde comparecer ao jogo, mas participou da forma que deu do momento. Em chamada de vídeo com o sobrinho, ele ficou ligado nas ações e ainda ganhou uma camisa do Fluminense.
- Foi a melhor experiência da minha vida. Estou super emocionado, tremendo. Tenho que dar os parabéns à Betfair, muito obrigado. É um sonho realizado. Parabéns mesmo - disse André.
+ É campeão! Veja fotos da comemoração do Fluminense pelo título do Campeonato Carioca
A história de André Luiz no Maracanã pode ser vista no YouTube da Betfair, em uma ação filmada pela "90Min / The Player’s Tribune".
Crédito: AndréLuiz,torcedordoFluminense,participoudacerimôniadotítulo(Foto:Reprodução/YouTubedaBetfairBrasil

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