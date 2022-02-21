Torcedor do Botafogo vai ao jogo do Al-Duhail e leva placa de boas-vindas para Luís Castro

O 'botafoguismo' alcançou novas fronteiras. Um torcedor do Botafogo marcou presença na partida entre Qatar SC e Al-Duhail no começo da tarde desta segunda-feira (no horário de Brasília) pelo Campeonato Qatari. O jogo provavelmente marcou a despedida de Luís Castro, que está a caminho do clube de General Severiano.
Eduardo Niemeyer levou uma placa dando boas-vindas a Luís Castro. A foto viralizou na internet entre a torcida do Glorioso.
Em um estádio com público baixo, o brasileiro se fez presente. Em campo, o Al-Duhail passou por cima do Qatar SC e goleou por 5 a 0 sem encontrar dificuldades.
Com acordo encaminhado com o Botafogo, Luís Castro provavelmente realizou a despedida do futebol asiático. As partes já realizam a troca de minutas contratuais e, após a realização da parte burocrática, o acordo deve oficializado. Há a chance do português, inclusive, desembarcar no Brasil nessa semana.