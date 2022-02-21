Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Torcedor do Botafogo vai ao jogo do Al-Duhail e leva placa de boas-vindas para Luís Castro
futebol

Torcedor do Botafogo vai ao jogo do Al-Duhail e leva placa de boas-vindas para Luís Castro

Brasileiro Eduardo Niemeyer viu in-loco a vitória de 5 a 0 do Al-Duhail, no que pode ter sido o último jogo de Luís Castro no Qatar antes de assumir o Botafogo...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 15:21

LanceNet

O 'botafoguismo' alcançou novas fronteiras. Um torcedor do Botafogo marcou presença na partida entre Qatar SC e Al-Duhail no começo da tarde desta segunda-feira (no horário de Brasília) pelo Campeonato Qatari. O jogo provavelmente marcou a despedida de Luís Castro, que está a caminho do clube de General Severiano.+ John Textor tem conversas iniciais e sonha com contratação de Cavani, do Manchester United, para o Botafogo
Eduardo Niemeyer levou uma placa dando boas-vindas a Luís Castro. A foto viralizou na internet entre a torcida do Glorioso.
Em um estádio com público baixo, o brasileiro se fez presente. Em campo, o Al-Duhail passou por cima do Qatar SC e goleou por 5 a 0 sem encontrar dificuldades.
Com acordo encaminhado com o Botafogo, Luís Castro provavelmente realizou a despedida do futebol asiático. As partes já realizam a troca de minutas contratuais e, após a realização da parte burocrática, o acordo deve oficializado. Há a chance do português, inclusive, desembarcar no Brasil nessa semana.
Crédito: Eduardo Niemeyer, torcedor do Botafogo (Foto: Arquivo Pessoal)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados