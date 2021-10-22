Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Torcedor do Athletico cai de cabeça ao se exaltar em insultos a Diego Alves; assista
futebol

Torcedor do Athletico cai de cabeça ao se exaltar em insultos a Diego Alves; assista

Copa do Brasil: goleiro do Flamengo foi em direção às arquibancadas, onde estavam torcedores do Furacão, para justificar o lance de pênalti marcado em cima de Rodrigo Caio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2021 às 13:06

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 13:06

Crédito: Reprodução / Twitter
O clima tenso e de reviravoltas ao longo do segundo tempo de Athletico-PR 2x2 Flamengo, na última quarta-feira, pela ida das semifinais da Copa do Brasil, promoveu uma cena inusitada entre o goleiro Diego Alves e torcedores da equipe paranaense, na Arena da Baixada.Assim que o juiz Luiz Flavio de Oliveira assinalou pênalti em Rodrigo Caio aos 50 minutos da etapa final, Diego Alves se dirigiu a atleticanos, revoltados, atrás de seu gol, e tentou justificar a marcação do lance na outra área, cuja cobrança da penalidade foi convertida por Pedro.
Diego Alves pediu calma aos torcedores, mas um deles, exaltado, ao se apoiar na mureta de separação entre a arquibancada e o gramado, caiu de cabeça em frente aos seguranças. Além disso, muitos xingamentos foram registrados pela torcida local. Assista abaixo: > Veja e simule a tabela do Brasileirão
O jogo da volta entre Flamengo e Athletico será no dia 27, no Maracanã - sem o critério do gol qualificado, é bom lembrar. Antes, o clube carioca enfrentará o Fluminense, no mesmo palco, às 19h deste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! transmitirá o clássico em Tempo Real.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados