Torcedor do Athletico cai de cabeça ao se exaltar em insultos a Diego Alves; assista

Crédito: Reprodução / Twitter

O clima tenso e de reviravoltas ao longo do segundo tempo de Athletico-PR 2x2 Flamengo, na última quarta-feira, pela ida das semifinais da Copa do Brasil, promoveu uma cena inusitada entre o goleiro Diego Alves e torcedores da equipe paranaense, na Arena da Baixada.Assim que o juiz Luiz Flavio de Oliveira assinalou pênalti em Rodrigo Caio aos 50 minutos da etapa final, Diego Alves se dirigiu a atleticanos, revoltados, atrás de seu gol, e tentou justificar a marcação do lance na outra área, cuja cobrança da penalidade foi convertida por Pedro.

Diego Alves pediu calma aos torcedores, mas um deles, exaltado, ao se apoiar na mureta de separação entre a arquibancada e o gramado, caiu de cabeça em frente aos seguranças. Além disso, muitos xingamentos foram registrados pela torcida local. Assista abaixo: > Veja e simule a tabela do Brasileirão